Во вторник погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать до 14 часов

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-26T13:04:41+03:00

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Во вторник, 29 ноября, на пограничном переходе Багратионовск-Безледы пройдут работы по капитальному ремонту энергосистемы. В результате пункт пропуска не будет работать с 10 часов до 14 часов. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного управления.

Пересекающих в это время границу жителей региона просят учитывать информацию и выбирать другие пункты пропуска на российско-польской границе.