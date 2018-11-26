В Калининградской области выбрали лучшие исследовательские проекты этого года

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-26T13:08:10+03:00

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В Калининграде состоялся областной конкурс на лучший исследовательский проект в 2018 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на конкурс было подано 47 работ, по итогам заочного отбора к защите были допущены 28 проектов – как индивидуальных, так и коллективных. В конкурсе принимали участие учащиеся средних школ, воспитанники организаций дополнительного образования и студенты ссузов в возрасте от 13 до 18 лет.

Организаторы конкурса: региональное агентство по делам молодёжи, Центр В номинации «Естественные науки» первое место заняла работа «Очистные сооружения Гусева как один из способов решения экологических проблем Калининградский области» (авторы – Яна Горн и Христина Канина). На втором месте – исследование «Оценка состояния возрастных деревьев Центрального парка культуры и отдыха Калининграда» (Ярослава Беленова и Виолетта Делемень), на третьем – проект «Живая вода» (Станислав Карташов, Николай Шараев и Оксана Сидорова).

Среди проектов гуманитарной направленности лучшим, по мнению экспертов, стал «Люди и книги. Интерес к чтению современных подростков» (Анна Ставская и Софья Мухаметова). Второе место заняла работа «Откуда мы? Народная повесть» (Ольга Школина), третье – проект «Семейные традиции и их роль в формировании личности подростка» (Дмитрий Трофим).

Первым среди технических проектов стал «Изготовление Брудера» (Иван Савенков и Сергей Шматов), вторым – «Механическая обработка рыбного полуфабриката при производстве вяленой продукции» (Павел Булгаков и Амирхамза Ахмадов). На третьем месте работа «Нейрошлем для диагностики животных» (Анастасия Жукова).