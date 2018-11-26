2018-11-26T13:20:18+03:00
Общество

Власти рассчитывают на поступление более 500 млн рублей от штрафов ГИБДД

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В 2019 году в бюджет Калининградской области планируется поступление 540,7 млн рублей штрафов и санкций. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту бюджета на следующий год.

Планируется, что 96 процентов этой суммы поступит от штрафов за нарушение Правил дорожного движения. В 2020 и 2021 году поступления штрафов за нарушение правил дорожного движения должно увеличиться.

Увеличение поступлений штрафов в областную казну объясняется развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в частности, установлением новых комплексов фото-видеофиксации.

Сейчас в регионе система «Безопасный город» объединяет более тысячи камер наружного видеонаблюдения, а также 46 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.

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