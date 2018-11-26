Впервые за 20 лет: В зоопарке Калининграда родился орангутан

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-26T13:25:48+03:00

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В Калининградском зоопарке родился детеныш орангутана. Родителями стала пара Нонна и Бенджамин. Случай уникальный – последний раз орангутаны приносили потомство в нашем зоопарке более 20 лет назад, и тогда мать Сипора не смогла самостоятельно выкормить детеныша, этим занялись сотрудники зоопарка.

Сейчас же все идет как положено. Нонна сама выкармливает малыша, который чувствует себя хорошо.

Как сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка, роды проходили под контролем зоологов – они следили за происходящим с помощью камер видеонаблюдения.

Сейчас орангутаны сидят в отдельных вольерах во избежание стресса для матери и новорожденного. Со временем, когда Нонна и детеныш окрепнут, зоологи планируют объединить семейство. Пока же в Тропическом доме, где живут обезьяны, ввели режим повышенной тишины.

Установить пол новорожденного пока невозможно: Нонна постоянно носит его на себе, в основном, животом к животу.

Самка Нонна вместе с сыном Цезарем прибыли в Калининградский зоопарк в 2016 году из Московского зоопарка. Спустя несколько месяцев из зоопарка датского города Ольборг привезли самца по кличке Бенджамин 1998 г.р. Сотрудники Калининградского зоопарка провели сложную работу по объединению орангутанов с целью получения потомства.