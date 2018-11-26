Имя для Храброво: Депутат, подаривший Калининграду Доброго Канта, проголосовал за Елизавету Петровну

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-26T14:07:08+03:00

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По итогам выходных позиции Канта заметно пошатнулись – в голосовании за дополнительное имя для аэропорта Храброво начала лидировать императрица Елизавета Петровна, оторвавшись от философа на тысячу голосов. В понедельник во время прямого эфира программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» о совеем выборе рассказал и депутат облдумы Александр Мусевич.

- За Елизавету голосовал, - заявил Мусевич. – Вообще, честно говоря, у меня собственные убеждения и собственная теория по этому поводу. Изначально мне понравилась идея назвать аэропорт «Снегов». Хотя, сама затея… наименование «Храброво», по-моему, всеобъемлющее, привычное и хорошо характеризующее эту землю. Но я представил себе так, что если правильно, красиво и с должным пафосом, в хорошем смысле слова, представить наименование аэропорта, то Елизаветинский аэропорт был бы неплох.

Напомним, в декабре 2016 года Александр Мусевич подарил Калининграду скульптуру «Доброго Канта», однако пластиковый философ в городе не прижился, и вскоре переехал в Янтарный.