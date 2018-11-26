2018-11-26T14:08:05+03:00
Общество

Калининградка зарегистрировала в своей квартире 10 гастарбайтеров

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полиция продолжает выявлять «резиновые квартиры». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На этот раз уголовное дело завели на 48-летнюю калининградку, которая зарегистрировала в своей квартире сразу 10 иностранцев. Впрочем, гости региона в квартире никогда не проживали, что и установили участковые.

На женщину завели уголовное дело по статье 322.3 УК «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан», ей грозит до трех лет лишения свободы.

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