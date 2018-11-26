Патриарху Кириллу подарили в Калининграде икону Христа Спасителя

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-26T14:08:01+03:00

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Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининград длился три дня. Глава РПЦ, в частности, совершил молебен перед мощами Луки в соборе Христа Спасителя, освятил памятник князю Александру Невскому в Балтийске, посетил Балтийскую базу ВМФ России, освятил храм святой мученицы Лидии в Калининграде, встретился с губернатором. Кроме того, как сообщает пресс-служба Патриарха, возглавил собрание духовенства Калининградской митрополии в актовом зале православной гимназии.

Архиепископ Серафим поздравил Патриарха с прошедшим днем рождения и подарил икону Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, передал в дар для каждого из участников собрания сборник своих проповедей 2017 года.