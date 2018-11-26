Музей истории города Советска приняли в Союз музеев России

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-26T14:26:51+03:00

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Музей истории города Советска принят в Союз музеев России. Об этом в воскресенье сообщила директор музея Анжелика Шпилева на своей персональной странице в фейсбуке.

- Президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, отметил позиционную победу музея в отстаивании конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям, - сообщила Шпилева.

Напомним, музей был основан 6 апреля 1987 года как филиал Калининградского областного историко-художественного музея. 22 августа 1992 года он принял первых посетителей, а 1 марта 1999 года стал муниципальным учреждением культуры.

- Экспозиция музея, - сообщает сайт Культура.РФ, - отражает яркие моменты многовековой истории города: основание рыцарями Тевтонского ордена; получение городского права в 1552 г. из рук первого герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского; заключение Тильзитского мира в 1807 г. императорами Франции и России – Наполеоном I, Александром I и королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом III; события Первой и Второй мировых войн.