Мэр Советска: Уклонисты свободно пересекают границу и ходят на заработки в море

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-26T14:49:43+03:00

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Несовершенное законодательство не позволяет задержать уклонистов и обязать их выполнить свой конституционный долг. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации Советска Николай Воищев.

Сити-менеджер посетовал, что призывная кампания в Советске «не радует своими показателями»

- Из 58 человек, которые военкомат должен был призвать, на срочную службу отправили только 31 призывника. Основная причина, по словам исполняющего обязанности военкома, падение призывного ресурса, - написал Воищева.

Он добавил, что из 25 человек призывного возраста, имеющих высшее образование, служить в армию ушли 6 человек, один призывник продолжил образование в магистратуре, 10 не прошли медкомиссию, остальные находятся в розыске.

- Причем, те, кто находятся в розыске, свободно пересекают границу, ходят на заработки в моря, - добавил глава администрации.