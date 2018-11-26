2018-11-26T15:11:17+03:00
Общество

Калининградец провел ночь с незнакомкой и лишился 107 тысяч

Виктор Сергеев
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Приятное времяпровождение с незнакомой женщиной стоило калининградцу крупной суммы денег. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

32-летний мужчина провел ночь с незнакомкой в гостинице на московском проспекте. Проснувшись, он не застал в номере даму, а также свои деньги и мобильный телефон. Ущерб составил 107 тысяч рублей.

Криминалистам удалось снять отпечатки пальцев незнакомки, а сотрудники уголовного розыска разыскали и задержали ранее судимую 34-летнюю женщину. На нее завели уголовное дело по статье «Кража»,а это в перспективе до пяти лет лишения свободы.

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