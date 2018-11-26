В магазине на ул. Батальной в Калининграде ограбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-26T15:20:46+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В торговом павильоне не улице Батальной мужчина вырвал из рук 69-летней калининградки сумку и скрылся. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 37-летнего мужчину, его поместили в ИВС. Он уже сознался в содеянном, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе калининградской полиции.