2018-11-26T15:20:46+03:00
Общество

В магазине на ул. Батальной в Калининграде ограбили пенсионерку

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В торговом павильоне не улице Батальной мужчина вырвал из рук 69-летней калининградки сумку и скрылся. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 37-летнего мужчину, его поместили в ИВС. Он уже сознался в содеянном, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

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