В магазине на ул. Батальной в Калининграде ограбили пенсионерку
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В торговом павильоне не улице Батальной мужчина вырвал из рук 69-летней калининградки сумку и скрылся. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 37-летнего мужчину, его поместили в ИВС. Он уже сознался в содеянном, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе калининградской полиции.