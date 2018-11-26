2018-11-26T15:20:01+03:00
Звезды

Наталья Орейро выступит в Светлогорске

Звезду фильма «Дикий ангел» ждут с концертом в «Янтарь холле»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградскую область приедет Наталья Орейро, завоевавшая сердца россиян еще в 90-е, когда страна смотрела сериал «Дикий ангел». Как сообщается на сайте оператора продажи билетов ponominalu.ru, уругвайская актриса и певица посетит Светлогорск 31 марта 2019 года с шоу под названием «Незабываемый тур».

В «Янтарь холле», где заявлено проведение концерта, дату подтвердили и сообщили "Комсомолке", что информация о мероприятии в ближайшее время появится на сайте Театра эстрады.

Отметим, у Натальи Орейро запланировад двухмесячный тур по странам СНГ и России. Помимо Светлогорска, звезда посетит Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ярославль, Нижний Новгород, Красноярск и другие города. Главное шоу состоится в столичном «Крокус Сити Холле».

Накануне Орейро выпустила клип, снятый в подмосковной Балашихе. В новом хите есть несколько фраз на русском: «я ваша Наташа», «пойте со мной» и конечно «я люблю тебя, Россия».

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