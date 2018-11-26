На берегу Балтийского моря заплели 200-метровую косу из разноцветной ткани

СЕГОДНЯ 16:06 2018-11-26T16:28:15+03:00

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На берегу Балтийского моря на территории национального парка «Куршская коса» волонтеры заплели 200-метровую косичку. В качестве материала использовали ткань двух цветов – синего и зеленого – которые символизируют соединение растительного мира и омывающих берега водоемов. О флешмобе сообщает пресс-служба нацпарка.

В тот же день перед заплетением косы на пляже, волонтеры (а их было более 300 человек) убрали мусор на побережье и в лесу, благоустроили территорию Визит-центра. Было собрано около трех кубометров отходов.

Так был торжественно закрыт волонтерский сезон в национальном парке «Куршская коса» и завершен Год волонтера, установленный указом президента России.

Директор нацпарка Анатолий Калина сообщил, что, начиная с апрельского Марша парков, на Куршской косе провели более 20 экологических акций, участниками которых стали 1,5 тыс человек.