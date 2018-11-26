2018-11-26T17:37:13+03:00
Общество

Власти Калининграда выделили 5,5 млн рублей на уборку территорий памятников

Виктор Сергеев
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Администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика по текущему содержанию объектов культурного наследия. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

В Калининграде на территории парков и скверов расположены 38 объектов культурного наследия местного значения, на их обслуживание в бюджете 2019 года предусмотрели 5,5 млн рублей.

Подрядчик за эти деньги в течение года должен будет собирать и вывозить мусор, выкашивать газоны, красить урны и скамейки, а также три раза в год высаживать цветы.

- Предусмотрен также уход за 101 мемориальной доской - очистка от всех видов загрязнений, восстановление лакокрасочных покрытий и надписей, обработка защитным составом. Кроме того, подрядчик долен протирать и мыть информационные таблички на братских могилах, памятных знаках и бюстах, - сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

Для 63 памятников и скульптур, в том числе для памятника воинам, погибшим в годы Первой мировой войны, памятника Шиллеру, скульптуры «Борющиеся зубры», монумента «Мать-Россия» контрактом предусмотрен комплекс работы по гидродинамической зачистке атмосферных загрязнений, мхов и лишайников, граффити, жевательной резинки, высолов, окиси меди.

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