Тамара Торопова: Сгоревший в Багратионовском районе автобус не принадлежал турфирме

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-26T18:12:15+03:00

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В поселке Побережье Багратионовского района в понедельник 26 октября сгорел автобус. Как сообщил «Клопс», транспортное средство на 50 мест принадлежало компании «Макс-Тур».

Однако, руководитель ассоциации туриндустрии Калининградской области Тамара Торопова сказала «Комсомолке», что сгоревший автобус не имеет отношения к турфирмам.

- Это не туристическая, а автобусная, то есть транспортная фирма. Перевозит тех, кто закажет, - сказала Тамара Торопова и отметила, что заказать автобус могли как для свадьбы, так и для перевозки туристов.

По предварительной информации одна из версий пожара – поджог.

Владимир Баринов, руководитель компании «Макс-Тур», сказал «Комсомолке», что о случившемся ночном ЧП он узнал утром, а сам автобус находился у водителя, который проживает Багратионовском районе.

- Сейчас идет следствие. Какие-то выводы делать преждевременно, - заключил директор транспортной фирмы.