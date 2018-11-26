На Северном обходе в ДТП попала машина «скорой помощи»
.Фото: Госавтоинспекция
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В понедельник днем на окраине Калининграда произошло ДТП с участием машины «скорой помощи». Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Авария произошла на Северном обходе. 38-летняя водитель «Фита» при повороте налево со стороны улицы Туруханской не уступила дорогу и врезалась в «скорую». По данным ГИБДД, машина «скорой» двигалась в сторону поселка Васильково включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
В результате ДТП водитель «Фиата» госпитализирована с травмами.