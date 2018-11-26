2018-11-26T18:39:52+03:00
Общество

В Зеленоградске подрядчика оштрафовали за срыв срока ремонта смотровой площадки

В прогулочной зоне переложили брусчатку
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске почти на полгода позже компания-подрядчик завершила реконструкцию прогулочно-смотровой площадки в западной части променада. Были устранены замечания, выявленные приемной комиссией. Строители укрепили ограждения и переложили брусчатку.

Как сообщает администрация Зеленоградска, по условиям муниципального контракта подрядная организация должна была выполнить все работы еще в конце июня.

- Общая стоимость работ составила 499,2 тыс. рублей. Однако всю эту сумму исполнитель работ не получит – за нарушение сроков выполнения работ будут применены штрафные санкции.

Сколько именно придется заплатить подрядчику за срыв срока, осталось неясно.

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