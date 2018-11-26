В Зеленоградске подрядчика оштрафовали за срыв срока ремонта смотровой площадки
В Зеленоградске почти на полгода позже компания-подрядчик завершила реконструкцию прогулочно-смотровой площадки в западной части променада. Были устранены замечания, выявленные приемной комиссией. Строители укрепили ограждения и переложили брусчатку.
Как сообщает администрация Зеленоградска, по условиям муниципального контракта подрядная организация должна была выполнить все работы еще в конце июня.
- Общая стоимость работ составила 499,2 тыс. рублей. Однако всю эту сумму исполнитель работ не получит – за нарушение сроков выполнения работ будут применены штрафные санкции.
Сколько именно придется заплатить подрядчику за срыв срока, осталось неясно.