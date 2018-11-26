Провалившийся в яму житель Черняховска отсудил 200 тысяч рублей
Получивший травму на стройплощадке житель Черняховска отсудил компенсацию с подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В сентябре 2012 года работавший охранником мужчина отправился в плановый обход территории стройплощадки. Во время обхода он упал в яму, которую выкопали под теплотрассу. Его доставили в больницу и провели операцию.
Выйдя из больницы, он подал в суд на строительную компанию, которая проводила работу по обустройству теплотрассы.
Черняховский городской суд взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. На это решение подали апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам областного признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.