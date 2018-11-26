2018-11-26T18:46:05+03:00
Общество

Провалившийся в яму житель Черняховска отсудил 200 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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Получивший травму на стройплощадке житель Черняховска отсудил компенсацию с подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В сентябре 2012 года работавший охранником мужчина отправился в плановый обход территории стройплощадки. Во время обхода он упал в яму, которую выкопали под теплотрассу. Его доставили в больницу и провели операцию.

Выйдя из больницы, он подал в суд на строительную компанию, которая проводила работу по обустройству теплотрассы.

Черняховский городской суд взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. На это решение подали апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам областного признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

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