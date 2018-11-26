2018-11-26T21:43:30+03:00
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Павел Прилучный: Калининград - город-загадка, в нем намешаны стили нуара и современности

Актер снова в нашем городе - снимается в спортивной драме "В клетке"
Кирилл Алексеев
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..Фото: Первый канал
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В Калининграде проходят съемки очередного остросюжетного сериала - спортивной драмы "В клетке" для телеканала НТВ. В главной роли - Павел Прилучный.

Как рассказал актер в интервью "Российской газете", Калининград становится модным у кинематографистов городом.

- Калининград - замечательный город, город-загадка, этим он и интересен, - сказал Павел Прилучный. - Здесь очень круто как-то смешаны стили непонятного нуара и современности. И в принципе настроение города, как мне кажется, очень укладывается в настроение нашего проекта. Поэтому его и выбрали.

Напомним, недавно на Первом канале прошел сериал "Желтый глаз тигра" про янтарную мафию 90-х годов, который снимался в Калининградской области. Ранее на экраны вышли сериалы "Преступление" и "Налет". Съемки также проходили в нашем регионе.

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