На Куршской косе "Ниссан" врезался в дерево, пострадала 11-летняя девочка

26 Нояб. 23:08 2018-11-26T23:11:59+03:00

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В понедельник днем на Куршской косе в ДТП пострадала 11-детняя девочка. Об этом "Комсомолке" сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на трассе Зеленоградск-Морское. 50-летний водитель "Ниссана" на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате дорожного происшествия травмы получила 11-летняя пассажирка. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.