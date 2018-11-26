На Куршской косе "Ниссан" врезался в дерево, пострадала 11-летняя девочка
.Фото: Госавтоинспекция
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В понедельник днем на Куршской косе в ДТП пострадала 11-детняя девочка. Об этом "Комсомолке" сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Авария произошла на трассе Зеленоградск-Морское. 50-летний водитель "Ниссана" на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате дорожного происшествия травмы получила 11-летняя пассажирка. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.