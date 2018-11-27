2018-11-27T10:08:09+03:00
Происшествия

В Калининграде пьяный водитель пошел на таран, его задержали

Нетрезвого нарушителя ПДД скрутили
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде на улице Галковского автомобиль, под управлением неизвестного водители протаранил припаркованную вдоль дороги машину и скрылся с места ДТП.

Экипаж вневедомственной охраны попытался остановить нарушителя, но тот, превысив скорость, попытался уехать.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области сообщает, что силами трех групп задержания, на улице Гайдара автомобиль с нарушителем удалось заблокировать и остановить.

При этом водитель выбежал из авто и попытался скрыться во дворах. Росгвардейцы догнали буяна. Им оказался 23-летний калининградец, от которого исходил резкий запах алкоголя.

На место был вызван экипаж ГИБДД, мужчину передали им для разбирательства.

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