В Калининграде пьяный водитель пошел на таран, его задержали

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-27T10:08:09+03:00

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В Калининграде на улице Галковского автомобиль, под управлением неизвестного водители протаранил припаркованную вдоль дороги машину и скрылся с места ДТП.

Экипаж вневедомственной охраны попытался остановить нарушителя, но тот, превысив скорость, попытался уехать.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области сообщает, что силами трех групп задержания, на улице Гайдара автомобиль с нарушителем удалось заблокировать и остановить.

При этом водитель выбежал из авто и попытался скрыться во дворах. Росгвардейцы догнали буяна. Им оказался 23-летний калининградец, от которого исходил резкий запах алкоголя.

На место был вызван экипаж ГИБДД, мужчину передали им для разбирательства.