В Калининграде борцы с германизацией напали на памятник Канту

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-27T10:44:48+03:00

По уверениям коммунальщиков, если действовать оперативно, краску можно смыть без особых последствий для памятника. Фото: Игорь ОРЕХОВ

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Около четырех часов сегодняшнего утра на улице Университетской в Калининграде неизвестные (стоит надеяться, что пока) лица забросали пакетами и бутылками с краской памятник Иммануилу Канту, установленный напротив здания БФУ имени великого гуманиста. После этого нападавшие разбросали листовки, из текста которых следует, что акцию вандализма провели т. н. борцы с германизацией региона.

Нападавшие разбросали листовки, из текста которых следует, что акцию вандализма провели т. н. борцы с германизацией регионаФото: Игорь ОРЕХОВ

Краска, к счастью, была использована не масляная, а водоэмульсионная. И если пострадавшую скульптуру оперативно отмыть, нанесенный ущерб можно свести к минимуму.

Кстати, следы краски были и на ступеньках входа в университет. На вахте образовательного учреждения сообщили, что не видели сам момент нападения: все имеющиеся видеокамеры отслеживают обстановку лишь на входе в здание и внутри него.