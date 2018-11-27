2018-11-27T10:44:48+03:00
Происшествия

В Калининграде борцы с германизацией напали на памятник Канту

Скульптуру великого философа облили краской и разбросали вокруг листовки с провокационными призывами
Игорь ОРЕХОВ
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По уверениям коммунальщиков, если действовать оперативно, краску можно смыть без особых последствий для памятника.По уверениям коммунальщиков, если действовать оперативно, краску можно смыть без особых последствий для памятника.Фото: Игорь ОРЕХОВ
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Около четырех часов сегодняшнего утра на улице Университетской в Калининграде неизвестные (стоит надеяться, что пока) лица забросали пакетами и бутылками с краской памятник Иммануилу Канту, установленный напротив здания БФУ имени великого гуманиста. После этого нападавшие разбросали листовки, из текста которых следует, что акцию вандализма провели т. н. борцы с германизацией региона.

Нападавшие разбросали листовки, из текста которых следует, что акцию вандализма провели т. н. борцы с германизацией региона Фото: Игорь ОРЕХОВ

Нападавшие разбросали листовки, из текста которых следует, что акцию вандализма провели т. н. борцы с германизацией регионаФото: Игорь ОРЕХОВ

Краска, к счастью, была использована не масляная, а водоэмульсионная. И если пострадавшую скульптуру оперативно отмыть, нанесенный ущерб можно свести к минимуму.

Кстати, следы краски были и на ступеньках входа в университет. На вахте образовательного учреждения сообщили, что не видели сам момент нападения: все имеющиеся видеокамеры отслеживают обстановку лишь на входе в здание и внутри него.

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