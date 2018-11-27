В Калининграде борцы с германизацией напали на памятник Канту
Около четырех часов сегодняшнего утра на улице Университетской в Калининграде неизвестные (стоит надеяться, что пока) лица забросали пакетами и бутылками с краской памятник Иммануилу Канту, установленный напротив здания БФУ имени великого гуманиста. После этого нападавшие разбросали листовки, из текста которых следует, что акцию вандализма провели т. н. борцы с германизацией региона.
Нападавшие разбросали листовки, из текста которых следует, что акцию вандализма провели т. н. борцы с германизацией регионаФото: Игорь ОРЕХОВ
Краска, к счастью, была использована не масляная, а водоэмульсионная. И если пострадавшую скульптуру оперативно отмыть, нанесенный ущерб можно свести к минимуму.
Кстати, следы краски были и на ступеньках входа в университет. На вахте образовательного учреждения сообщили, что не видели сам момент нападения: все имеющиеся видеокамеры отслеживают обстановку лишь на входе в здание и внутри него.