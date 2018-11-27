Калининградку оштрафовали на 40 тысяч за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-27T11:08:28+03:00

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Жительницу Гурьевского района оштрафовали за фиктивную регистрацию гастарбайтеров. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

22-летняя женщина фиктивно поставила на учет четверых граждан Узбекистана, а также зарегистрировала в своей квартире гражданку этой же страны.

После этого предприимчивая девушка оформила и подала в ОВМ ОМВД России по Гурьевскому району необходимые документы, дающие гражданам Узбекистана право на пребывание и вид на жительство. Однако фактически свою квартиру для этих целей предоставлять не собиралась, поскольку жилище не было пригодно для проживания.

Суд признал ее виновной в фиктивной постановке на учет и в фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту пребывания и жительства в жилом помещении в Российской Федерации и оштрафовал на 40 тысяч рублей.