В Калининграде отключено электричество в домах на четырех улицах

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-27T12:03:32+03:00

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В Калининграде до 14 часов отключено электричество на ул. Л. Иванихиной 1, 1а, 2, 2а (лифт), 3-7, ул. У.Громовой 2-18, 12 (Детская поликлиника №4), 26.

До 18 часов из-за монтажа охранной сигнализации электроэнергии не будет в некоторых блоках Городской многопрофильной больницы на ул. Летняя 3. Также из-за испытаний на Прегольской ТЭС до конца дня не будет света на ул.Ушакова 2.

Холодной воды до 17 часов не будет на ул. Фортовая дорога 7-11, ул. Гагарина 1.