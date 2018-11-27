2018-11-27T12:09:19+03:00
Происшествия

Руководитель службы охраны памятников о диверсии против Канта: Это вандализм, что тут комментировать?

Светлана БАРОН
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов назвал нападение на памятник Канту актом вандализма и отметил, что краску уже отмывают. Об этом он заявил по телефону журналисту «Комсомольской правды».

- Это вандализм, что тут комментировать? Краску сейчас устраняют муниципальные службы, которые обслуживают памятники местного значения на территории городского округа. На месте находится представитель правоохранительных органов, которые примут соответствующие решения. Пока они не будут предприняты, других комментариев я давать не буду, - заявил Маслов.

Напомним, во вторник скульптуру Иммануила Канта рядом со зданием БФУ на Университетской облили краской и разбросали вокруг листовки с провокационными призывами.

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