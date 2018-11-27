Житель Балтийска получил 13 лет колонии за поддельные деньги и наркотики
.Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске осудили местного жителя за хранение и сбыт поддельных денег, а также незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В ноябре прошлого года мужчина расплатился поддельными 500-рублевыми купюрами в продуктовом магазине. В марте этого года он пытался продать 3,5 грамма метамфетамина, однако его задержали сотрудники полиции. При обыске в его квартире нашли еще 64 граммов наркотика.
Суд приговорил мужчину к 13-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.