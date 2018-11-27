Крупин: Уверен, что в течение дня памятник Канту приведут в порядок
Во вторник после оперативного совещания мэр Калининграда к журналистам выйти не смог, но вместо него по ситуации с памятником Канту, который ночью неизвестные облили розовой краской, отчитался председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
- Это, конечно, плохая ситуация, такого не должно быть, - заявил Крупин. - Памятники охраняются законом, и территории вокруг них являются достопримечательными местами, местами отдыха. Я уверен, что в течение дня памятник будет приведен в порядок.
В пресс-службе мэрии «Комсомолке» сообщили, что памятник закреплен за МКУ «Калининградская служба заказчика», которая нанимает подрядчика для его обслуживания.
- В службе заказчика в курсе происшествия и готовят заявление в полицию по этому факту, - сообщает пресс-служба. - Для проведения работ по очистке памятника и прилегающей территории направят подрядчика.