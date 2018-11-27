2018-11-27T12:17:12+03:00
Общество

Крупин: Уверен, что в течение дня памятник Канту приведут в порядок

По словам председателя комитета архитектуры и строительства, облитый краской философ – это «плохая ситуация»
Иван МАРКОВ
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Канта облили краской в ночь с понедельника на вторникКанта облили краской в ночь с понедельника на вторникФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник после оперативного совещания мэр Калининграда к журналистам выйти не смог, но вместо него по ситуации с памятником Канту, который ночью неизвестные облили розовой краской, отчитался председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

- Это, конечно, плохая ситуация, такого не должно быть, - заявил Крупин. - Памятники охраняются законом, и территории вокруг них являются достопримечательными местами, местами отдыха. Я уверен, что в течение дня памятник будет приведен в порядок.

В пресс-службе мэрии «Комсомолке» сообщили, что памятник закреплен за МКУ «Калининградская служба заказчика», которая нанимает подрядчика для его обслуживания.

- В службе заказчика в курсе происшествия и готовят заявление в полицию по этому факту, - сообщает пресс-служба. - Для проведения работ по очистке памятника и прилегающей территории направят подрядчика.

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