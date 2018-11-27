2018-11-27T12:24:40+03:00
Общество

В Гусеве задержали вандала, разбившего прожекторы около памятника

Виктор Сергеев
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Фото: Сергей Каюков.Фото: Сергей Каюков.Фото: Facebook
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В Гусеве камеры наблюдения системы «Безопасный город» помогли разыскать вандала, разбившего неделю назад два прожектора около памятника герою СССР С.И. Гусеву. Об этом «Комсомолке сообщили в администрации муниципалитета.

- Благодаря системе «Безопасный город» и с помощью камер видеонаблюдения удалось установить личность нарушителя, осквернившего память капитана, который ценой своей жизни подарил нам мирную жизнь, - сообщили в администрации, добавив, что нарушитель уже выплатил компенсацию для восстановления световых приборов.

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