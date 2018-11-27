В Гусеве задержали вандала, разбившего прожекторы около памятника

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-27T12:24:40+03:00

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В Гусеве камеры наблюдения системы «Безопасный город» помогли разыскать вандала, разбившего неделю назад два прожектора около памятника герою СССР С.И. Гусеву. Об этом «Комсомолке сообщили в администрации муниципалитета.

- Благодаря системе «Безопасный город» и с помощью камер видеонаблюдения удалось установить личность нарушителя, осквернившего память капитана, который ценой своей жизни подарил нам мирную жизнь, - сообщили в администрации, добавив, что нарушитель уже выплатил компенсацию для восстановления световых приборов.