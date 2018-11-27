Представитель Общественной палаты: памятник Канту облили краской в борьбе за аэропорт

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-27T13:05:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Секретарь комиссии по межнациональным, межрегиональным отношениям и общественной дипломатии Общественной палаты Калининградской области прокомментировал сегодняшнюю выходку вандалов, обливших краской памятник Иммануилу канту на улице Университетской в Калининграде. По мнению Алексея Елаева, инцидент спровоцировала кампания по переименованию аэропорта «Храброво».

- К сожалению, не всех членов палаты выслушали прежде, чем начать этот паноптикум с переименованием, все решалось в узком кругу, и даже соответствующего решения палата не принимала. Калининград – это и Кант, и Василевский, и Елизавета Петровна, и многие сотни других земляков. Нам же вместо этого предлагают разделиться на кучки по ничтожному поводу и бросаться друг в друга какашками. В итоге отдельные неадекватные личности это условное и заведомо искусственное разделение восприняли как призыв к «борьбе», что и привело к закономерному итогу – акту вандализма. Надеюсь, что вандалы будут найдены и получат по заслугам. А балаганчик с истерикой по поводу переименования пора прекращать.