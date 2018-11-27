Неизвестные облили краской могилу Канта у Кафедрального собора

СЕГОДНЯ 13:16 2018-11-27T13:40:53+03:00

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В Калининграде в ночь с понедельника на вторник облили краской не только памятник философу Иммануилу Канту на улице Университетской, но и могилу философа у Кафедрального собора. Об этом в своем фейсбуке сообщила директор собора Вера Таривердива, выложив фотографию кенотафа.

- Ночью неизвестные облили могилу Иммануила Канта краской, - написала Таривердиева. - И то же сделали с памятником Канту у здания Университета имени Канта. Город Калининград.

При этом, как известно, рядом с могилой Канта круглосуточно стоит автомобиль охраны.

Напомним, в мэрии города уже заявили, что уже сегодня памятник Канту будет отмыт от краски, по поводу могилы комментариев пока не поступало.