Вандалы пока не напали на «Доброго Канта» в Янтарном
Фото: Алексей Заливатский.Фото: Facebook
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Скульптура философа И. Канта в Янтарном находится в целости и сохранности. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.
- Чистый и добрый Иммануил приглашает на отдых и помывку в Янтарный своего изгаженного калининградского родственника, - написал Заливатский.
Напомним, во вторник в Калининграде неизвестные пока вандалы облили памятник философу Иммануилу Канту на улице Университетской и могилу философа у Кафедрального собора. Позже стало известно, что краской облили и мемориальную табличку на месте, где стоял дом Иммануила Канта.