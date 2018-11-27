Вандалы пока не напали на «Доброго Канта» в Янтарном

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-27T14:20:51+03:00

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Скульптура философа И. Канта в Янтарном находится в целости и сохранности. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

- Чистый и добрый Иммануил приглашает на отдых и помывку в Янтарный своего изгаженного калининградского родственника, - написал Заливатский.

Напомним, во вторник в Калининграде неизвестные пока вандалы облили памятник философу Иммануилу Канту на улице Университетской и могилу философа у Кафедрального собора. Позже стало известно, что краской облили и мемориальную табличку на месте, где стоял дом Иммануила Канта.