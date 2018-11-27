Директор музея «Домик Канта»: Мы опасаемся, что на нас тоже нападут, но готовы дать отпор

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-27T14:24:02+03:00

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В музее «Домик Канта» в поселке Веселовка под Черняховском, опасаются визита вандалов, успевших облить краской три места, связанных с Иммануилом Кантом в Калининграде. Об этом сообщила директор музея Светлана Недосекина.

- У нас эксцессов пока, слава богу, не было, и хочется надеяться, что не будет, - заявила Недосекина. - Мы рассчитываем все-таки на ЧОП «Кобра», который нас охраняет. У нас вневедомственная охрана находится тут круглосуточно, все под камерами, все мониторится.

- Машина охраны стояла прямо у могилы Канта и это не помогло.

- Да? Но у нас пока все в порядке. Надеюсь, что мы сможем дать отпор. Что же касается происшествий, то мое личное отношение – крайне негативное. Это даже не патриотизм, а отсутствие образованности и культуры, - ответила Недосекина.

Напомним, музей в Веселовке появился именно из-за акции вандалов, написавших на стене разваливающегося здания "Кант лох".