Директор музея «Домик Канта»: Мы опасаемся, что на нас тоже нападут, но готовы дать отпор
В музее «Домик Канта» в поселке Веселовка под Черняховском, опасаются визита вандалов, успевших облить краской три места, связанных с Иммануилом Кантом в Калининграде. Об этом сообщила директор музея Светлана Недосекина.
- У нас эксцессов пока, слава богу, не было, и хочется надеяться, что не будет, - заявила Недосекина. - Мы рассчитываем все-таки на ЧОП «Кобра», который нас охраняет. У нас вневедомственная охрана находится тут круглосуточно, все под камерами, все мониторится.
- Машина охраны стояла прямо у могилы Канта и это не помогло.
- Да? Но у нас пока все в порядке. Надеюсь, что мы сможем дать отпор. Что же касается происшествий, то мое личное отношение – крайне негативное. Это даже не патриотизм, а отсутствие образованности и культуры, - ответила Недосекина.
Напомним, музей в Веселовке появился именно из-за акции вандалов, написавших на стене разваливающегося здания "Кант лох".