2018-11-27T14:24:02+03:00
Общество

Директор музея «Домик Канта»: Мы опасаемся, что на нас тоже нападут, но готовы дать отпор

Светлана Недосекина надеется, что музей защитят чоповцы
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Светлана НедосекинаСветлана НедосекинаФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В музее «Домик Канта» в поселке Веселовка под Черняховском, опасаются визита вандалов, успевших облить краской три места, связанных с Иммануилом Кантом в Калининграде. Об этом сообщила директор музея Светлана Недосекина.

- У нас эксцессов пока, слава богу, не было, и хочется надеяться, что не будет, - заявила Недосекина. - Мы рассчитываем все-таки на ЧОП «Кобра», который нас охраняет. У нас вневедомственная охрана находится тут круглосуточно, все под камерами, все мониторится.

- Машина охраны стояла прямо у могилы Канта и это не помогло.

- Да? Но у нас пока все в порядке. Надеюсь, что мы сможем дать отпор. Что же касается происшествий, то мое личное отношение – крайне негативное. Это даже не патриотизм, а отсутствие образованности и культуры, - ответила Недосекина.

Напомним, музей в Веселовке появился именно из-за акции вандалов, написавших на стене разваливающегося здания "Кант лох".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде на предпринимателя завели дело за мошенничество с поставкой мебели на 720 тысяч
Калининградка отсудила 180 тысяч рублей за упавшее на машину дерево
Сергей Якимов: Мемориальная доска в честь Канта снята временно, но она обязательно вернется на место
В регионе учредили звание «Доброволец Калининградской области»
Алиханов увидел «кошмар» в детской инфекционной больнице Калининграда
С улиц Калининграда убрали больше 50 незаконных рекламных конструкций
Алиханов – об «остолбовке» деревьев: Изуродовали полгорода, я хочу, чтобы этого не было
С небольшим отрывом: Елизавета Петровна опережает Канта в голосовании за имя для аэропорта
В Калининграде прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в детском центре
Дело экс-главврача роддома №4 Калининграда передано в центральный аппарат СК
Директор «Домика Канта» связала нападение на памятники Иммануилу Канту с переименованием аэропорта Храброво