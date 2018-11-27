2018-11-27T14:59:54+03:00
Общество

В нападении на могилу Канта подозревают двух человек небольшого роста и в очках

По словам пресс-секретаря Кафедрального собора, лицо одного из злоумышленников можно рассмотреть
Иван МАРКОВ
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Могила Канта после нападенияМогила Канта после нападенияФото: Александр КАТЕРУША
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Появилась первая информация о нападавших на могилу Канта в Калининграде. Напомним, в ночь с понедельника на вторник неизвестные залили краской сразу три достопримечательности, связанные с именем философа: памятную доску на месте, где стоял его дом, памятник на улице Университетской и могилу Канта у Кафедрального собора.

- Полиция отсмотрела видеоролик с камеры наблюдения у Кафедрального собора, - сообщил пресс-секретарь собора Владимир Силиневич, - и пришла к выводу, что нападавших было двое. Оба они были небольшого роста и в очках. Перед тем, как метнуть бутылки с голубой и розовой краской, один из этих людей посмотрел на видеокамеру, висевшую на углу собора, и его лицо можно рассмотреть. Правда, следователи пока не уверены в том, что нападали двое. Возможно, это был один человек, а второй просто находился рядом.

По словам Силиневича, следы краски были обнаружены охранником утром во время обхода территории.

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