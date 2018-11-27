2018-11-27T15:11:46+03:00
Общество

Директор «Домика Канта» связала нападение на памятники Иммануилу Канту с переименованием аэропорта Храброво

По словам Светланы Недосекиной, все это очень похоже на спланированную акцию
Иван МАРКОВ
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Кант, облитый краскойКант, облитый краскойФото: Иван МАРКОВ
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В музее «Домик Канта» в поселке Веселовка новости из Калининграда, где в ночь с понедельника на вторник облили краской сразу три памятных места, связанных с именем Иммануила Канта, принимаются особенно близко к сердцу. Об этом «Комсомолке» сообщила директор музея Светлана Недосекина. Особенно Светлану Илларионовну возмутили листовки с националистическим посылом.

- Я бы не отнесла Канта как такового именно к немецким ученым, потому что его труды – достояние всего мира, - заявила Недосекина. - Его, наверное, даже к интернациональным ученым можно отнести, поскольку он обладал знанием очень многих языков. Кстати, в этих же листовочках , что раскидывали в Калининграде, было написано, что он какое-то время был российским подданным.

- Как вы думаете, с чем это нападение связано?

- Вы знаете, я для себя могу связать это только с переименованием аэропорта Храброво. Вот с этой идеей. На мой взгляд, это уже похоже на какую-то организованную акцию.

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