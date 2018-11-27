Дело экс-главврача роддома №4 Калининграда передано в центральный аппарат СК

СЕГОДНЯ 15:13 2018-11-27T15:17:51+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении экс-главврача роддома №4 Калининграда Елены Белой передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, сообащет пресс-служба ведомства.

Дело передано «в целях объективного, всестороннего и эффективного расследования».

Напомним, Елену Белую обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она приказала не давать новорожденному ребенку дорогостоящий препарат. Следствие также считает, что после смерти новорожденного она дала указание подчиненному медицинскому работнику внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребенок родился мертвым.

- Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти новорожденного, которая на данный момент не завершена. В рамках расследования уголовного дела будут самым тщательным образом проверены все обстоятельства произошедшего и доводы участников процесса, в том числе обстоятельства фальсификации медицинских документов – истории родов, куда по указанию и.о. главного врача внесены ложные сведения о якобы имевшей место гибели плода. По результатам расследования действиям медицинских работников родильного дома будет дана надлежащая правовая оценка, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

В сообщении СК отмечается, что следователи «ни в коем случае не стремятся создавать негативный образ медицинских работников или очернить их репутацию, однако в связи с увеличением количества жалоб от граждан на действия врачей органы следствия обязаны реагировать на подобные заявления и давать им юридическую оценку».

16 ноября Елену Белую арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. Поддержку доктору оказал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Врачебная палата Калининградской области также выступила за пересмотр меры пресечения.

Во вторник, 20 ноября, стало известно, что прокуратура Центрального района Калининграда обжаловала решение суда об избрании Елене Белой меры пресечения в виде заключения под стражу. В среду, 21 ноября, Елену Белую поддержали губернатор Антон Алиханов и Лига защиты врачей. Глава региона, в частности, сообщил, что обратился в региональное управление Следственного комитета с просьбой смягчить меру пресечения для руководителя роддома №4 Калининграда.

В пятницу, 23 ноября, ей поменяли меру прсечения с заключения под стражу на домашний арест.