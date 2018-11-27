2018-11-27T15:39:44+03:00
Общество

В Калининграде прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в детском центре

Виктор Сергеев
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В детском центре «Калейдоскоп» на ул. Литовский вал, 87Б в Калининграде выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При проверке в нежилом помещении было установлено, что системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников. Не нашли проверяющие и проектную документацию на систему автоматической пожарной сигнализации. В одном из помещений отсутствовал второй эвакуационный выход и другие нарушения.

На директора центра завели административное дело за нарушение пожарной, которое направлено в ОНДиПР Ленинградского района.

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