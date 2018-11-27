С небольшим отрывом: Елизавета Петровна опережает Канта в голосовании за имя для аэропорта
Меньше недели осталось до завершения голосования по выбору человека, чьим именем назовут калининградский аэропорт «Храброво». По состоянию на вторник 27 ноября лидирует Елизавета Петровна с 24 тыс 750 голосами. Чуть меньше, 23 тыс 715 голосов набрал пока философ Иммануил Кант, чей памятник и могила в Калининграде подверглись нападению вандалов.
Кандидатуру Александра Василевского поддержали 15 тыс 574 человека.
Иван Черняховский занимает четвертую позицию с 8 тыс 492 голосов.
Всего же за имя для калининградского аэропорта «Храброво» проголосовало 72 тыс 531 человек.
Голосование проходит до 30 ноября на сайте великиеимена.рф