С небольшим отрывом: Елизавета Петровна опережает Канта в голосовании за имя для аэропорта

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-27T15:52:37+03:00

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Меньше недели осталось до завершения голосования по выбору человека, чьим именем назовут калининградский аэропорт «Храброво». По состоянию на вторник 27 ноября лидирует Елизавета Петровна с 24 тыс 750 голосами. Чуть меньше, 23 тыс 715 голосов набрал пока философ Иммануил Кант, чей памятник и могила в Калининграде подверглись нападению вандалов.

Кандидатуру Александра Василевского поддержали 15 тыс 574 человека.

Иван Черняховский занимает четвертую позицию с 8 тыс 492 голосов.

Всего же за имя для калининградского аэропорта «Храброво» проголосовало 72 тыс 531 человек.

Голосование проходит до 30 ноября на сайте великиеимена.рф