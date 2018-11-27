2018-11-27T16:21:17+03:00
Общество

Алиханов – об «остолбовке» деревьев: Изуродовали полгорода, я хочу, чтобы этого не было

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Антон Алиханов потребовал навести порядок с «остолбовкой» деревьев в Калининграде и городах области. Об этом глава региона заявил на заседании регионального правительства во вторник, 27 ноября, на котором рассматривали поправки в закон о зеленых насаждениях.

- Изуродовали полгорода, и в других муниципалитетах тоже. Вы этот вопрос можете отрегулировать? – спросил губернатор у министра природных ресурсов и экологии Олега Ступина. – Например, довести до всех методические рекомендации, как надо этим заниматься.

Министр Ступин начал рассказывать, что все подобные работы должны проводиться по результатам лесопатологических обследований и с учетом «соответствующих рекомендаций».

- Если это лесные насаждения, так как закон сейчас разделяет лесные и иные насаждения…, - сказал Ступин.

- Олег Андреевич, можно я сейчас по-простому. Вот мы едем вдоль какого-нибудь проспекта в Калининграде и видим это остолбованное уродство. И как я должен понять – это согласовали, или нет? Я хочу, чтобы этого не было, - вновь задал вопрос Антон Алиханов.

- Теперь на любые работы нужно получать порубочный билет, в том числе, на обрезку. Даже, если нужно одну ветку обрезать. В случае принятия закона, мы будем видеть, кто давал разрешения, кто ведет эти работы, - ответил Ступин.

- Еще раз – эта практика будет остановлена? Вы такие подходы по обрезке согласовываете?– переспросил губернатор.

- Мы не согласовываем такие подходы по «остолбовке», - ответил Ступин.

Заканчивая тему «остолбовки», Антон Алиханов потребовал довести до муниципалитетов требования о том, как можно проводить обрезку, а как нельзя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде на предпринимателя завели дело за мошенничество с поставкой мебели на 720 тысяч
Калининградка отсудила 180 тысяч рублей за упавшее на машину дерево
Сергей Якимов: Мемориальная доска в честь Канта снята временно, но она обязательно вернется на место
В регионе учредили звание «Доброволец Калининградской области»
Алиханов увидел «кошмар» в детской инфекционной больнице Калининграда
С улиц Калининграда убрали больше 50 незаконных рекламных конструкций
С небольшим отрывом: Елизавета Петровна опережает Канта в голосовании за имя для аэропорта
В Калининграде прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в детском центре
Дело экс-главврача роддома №4 Калининграда передано в центральный аппарат СК
Директор «Домика Канта» связала нападение на памятники Иммануилу Канту с переименованием аэропорта Храброво