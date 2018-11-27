С улиц Калининграда убрали больше 50 незаконных рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-27T16:39:52+03:00

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В Калининграде менее чем за неделю демонтировали 57 рекламных конструкции, размещенных на улицах без разрешения или срок на установку которых истек.

Кроме того, убрали 138 табличек, объявлений с опор контактной сети, деревьев и других мест, куда люди расклеивают разную информацию.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с начала года город очистили более чем от 2 тысяч 350 незаконных конструкций.

Уже несколько лет на территории Калининграда запрещено устанавливать штендеры, которые мешают свободному перемещению людей.

На них приклеивают уведомление-стикер, в котором указаны запрет на установку штендеров и необходимость демонтажа данной конструкции в течение пяти рабочих дней. В течение прошедшей недели 16 таких стикеров было нанесено на штендеры и 20 на панно.

Сообщить о незаконной рекламе может любой человек, написав по адресу reklama@klgd.ru или позвонив по тел. 92-32-10.