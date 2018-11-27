С улиц Калининграда убрали больше 50 незаконных рекламных конструкций
В Калининграде менее чем за неделю демонтировали 57 рекламных конструкции, размещенных на улицах без разрешения или срок на установку которых истек.
Кроме того, убрали 138 табличек, объявлений с опор контактной сети, деревьев и других мест, куда люди расклеивают разную информацию.
Как сообщает пресс-служба мэрии, с начала года город очистили более чем от 2 тысяч 350 незаконных конструкций.
Уже несколько лет на территории Калининграда запрещено устанавливать штендеры, которые мешают свободному перемещению людей.
На них приклеивают уведомление-стикер, в котором указаны запрет на установку штендеров и необходимость демонтажа данной конструкции в течение пяти рабочих дней. В течение прошедшей недели 16 таких стикеров было нанесено на штендеры и 20 на панно.
Сообщить о незаконной рекламе может любой человек, написав по адресу reklama@klgd.ru или позвонив по тел. 92-32-10.