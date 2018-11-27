Алиханов увидел «кошмар» в детской инфекционной больнице Калининграда

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-27T16:56:57+03:00

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Детскую инфекционную больницу в Калининграде необходимо привести в порядок. Об этом на заседании регионального правительства сказал губернатор Антон Алиханов.

- Меня интересует детская областная и ремонт по детской инфекционной больнице. То, что я там увидел в детской «инфекционке», ну это просто кошмар. Вот мы сделали «инфекционку» взрослую, причем, там вещи такие простые…

Глава региона попросил отдельно сделать доклад о ситуации с детской инфекционной больнице.

- Давайте займемся. Сметы, купить мебель, подкрасить, привести в нормальный вид, ну просто смотреть невозможно, не то что лежать, - сказал губернатор.