В регионе учредили звание «Доброволец Калининградской области»

27 Нояб. 17:09 2018-11-27T17:10:16+03:00

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В регионе учреждено почетное звание «Доброволец Калининградской области» для поощрения волонтеров и повышения роли добровольческого движения. Как сообщает пресс-служба областного правительства, волонтерам, удостоенным почетного звания, будут вручены нагрудный знак и удостоверение.

- Почетное звание присваивается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, имеющим опыт добровольческой деятельности на территории Калининградской области не менее трех лет, отличившимся активным участием в развитии добровольческого движения, участвующим в вовлечении в добровольческую деятельность, в передаче опыта добровольческой деятельности, – отмечается в постановлении правительства области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, согласно социологическому исследованию, которое ежегодно проводится Агентством по делам молодежи, около 20% калининградской молодежи хотя бы раз участвовали в добровольческой деятельности и 70% готовы стать волонтерами.