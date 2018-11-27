Сергей Якимов: Мемориальная доска в честь Канта снята временно, но она обязательно вернется на место

27 Нояб. 17:13 2018-11-27T17:13:11+03:00

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Во вторник после истории с поливанием краской памятника Иммануилу Канту, а также актам вандализма на могиле Канта и мемориальной доске на Ленинском проспекте, корреспонденты «Комсомолки» вспомнили, что памятную доску в честь философа, снятую несколько лет назад с подпорной стенки у развалин Королевского замка, до сих пор не вернули на место. О ее судьбе рассказал директор Историко-художественного музея Сергей Якимов.

- Она временно снята, конечно, потом она будет обязательно возвращена на прежнее место, - заявил Якимов.

- На нее никто не покушался?

- Она же у нас лежит, здрасьте! Тех же, кто краской облил, надо поймать и выпороть по старинному русскому обычаю. Я думаю, что это сделали какие-то незрелые люди, которые даже не понимают, что делают. Они должны быть обязательно найдены. А общественность должна на лица эти посмотреть, чтобы понять, что у них в головах-то, кроме мусора и компьютерных каких-то игр, - добавил директор музея.