Калининградка отсудила 180 тысяч рублей за упавшее на машину дерево
Жительница Черняховска отсудила компенсацию за упавшее на автомобиль дерево. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В июле этого года женщина ехала на своей машине по дороге в Черняховск. Во время движения в одном из поселков на автомобиль упал сук придорожного дерева. Ремонт авто оценили более чем 180 тысяч рублей.
Горожанка подала в суд на ОАО «Черняховский Райавтодор», в чьи обязанности входит выявлять ослабленные деревья, представляющие опасность для дорожного движения.
- Из фотографий, представленных истцом, следует, что рядом с местом слома ветви имеются следы более раннего обгорания, что свидетельствует о том, что в дерево попадала молния. Таким образом, дерево является аварийно-опасным и должно быть спилено, - отметили в пресс-службе суда.
В итоге суд взыскал с дорожников 180 тысяч рублей в качестве материального ущерба, а также затраты на проведение оценки в размере 5500 рублей и судебные расходы – 8 170, 28 рублей.