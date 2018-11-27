2018-11-27T17:24:11+03:00
Происшествия

В Калининграде на предпринимателя завели дело за мошенничество с поставкой мебели на 720 тысяч

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на владельца фирмы по производству мебели завели уголовное дело за мошенничество. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

29-летний мужчина взял с заказчика 720 тысяч рублей за поставку кухонной мебели. Однако в назначенные сроки заказ не был выполнен, а затем предприниматель и вовсе перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по признакам статьи «Мошенничество», мебельщику грозит до шести лет лишения свободы.

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