В Калининграде на предпринимателя завели дело за мошенничество с поставкой мебели на 720 тысяч

27 Нояб. 17:23 2018-11-27T17:24:11+03:00

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В Калининграде на владельца фирмы по производству мебели завели уголовное дело за мошенничество. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

29-летний мужчина взял с заказчика 720 тысяч рублей за поставку кухонной мебели. Однако в назначенные сроки заказ не был выполнен, а затем предприниматель и вовсе перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по признакам статьи «Мошенничество», мебельщику грозит до шести лет лишения свободы.