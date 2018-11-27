Полиция объявила в розыск 16-летнюю калининградку

27 Нояб. 17:36 2018-11-27T17:36:22+03:00

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Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Елизавету Кныш. Как сообащет пресс-служба регионального управления МВД, 25 ноября девушка после ссоры с родителями ушла из дома на улице Одесской и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, чуть длинней плеч, глаза зелено-голубые.

Была одета: темно-синяя куртка с мехом на капюшоне, шапка чёрная с надписью, чёрные с полоской брюки, кроссовки тёмно-синие.

При себе имела спортивный рюкзак чёрного цвета, в котором находилась сменная одежда.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-487, 8-911-487-28-01 или 02.