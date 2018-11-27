2018-11-27T17:40:42+03:00
Общество

Сергей Якимов обвинил обливших памятник Канту краской в большевизме

К тому же, по словам директора Историко-художественного музея Калининграда, философа не любили и нацисты
Иван МАРКОВ
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Постамент памятника КантуПостамент памятника КантуФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник по поводу истории с поливанием краской памятника Иммануилу Канту высказались практически все, кто только хотел высказаться. Не остался в стороне и директор Историко-художественного музея Сергей Якимов.

- Знаете, я этому не удивился, потому что большевизм у нас как-то продолжает жить у нас в сознании, - заявил Якимов. - У нас большевики научили народ бороться с памятниками, и вот, наверное, их последователи или национал какие-нибудь большевики борются с памятниками. Нельзя бороться с памятниками, это страшное дело. Я осуждаю это всемерно, и не знаю, какие слова еще подобрать. Хорошо, если бы тех, кто это сделал, нашли и принудили к общественным работам. Чтобы они лично тряпкой или чем это возможно показательно вытирали все, и народ смотрел бы на этих людей, которые это все совершают.

Далее Якимов заявил, что Канта ненавидели еще и нацисты.

- Вы знаете, в Германии музеев Канта не было? – спросил директор музея. - И знаете, почему? Потому что нацисты не любили этого философа. А не любили они его потому, что один из его важнейших постулатов – «человек не должен служить орудием для другого человека». И фюреру это не очень-то нравилось. А у нас говорят, что Кант был русофоб и ненавистник. В этих высказываниях маразм полнейший.

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