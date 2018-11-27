В больнице Балтийска отремонтировали приемный покой и диагностическое отделение

27 Нояб. 17:43 2018-11-27T17:43:43+03:00

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В больнице Балтийска капитально отремонтировали приемный покой и диагностическое отделение, а также аптеку. Ремонтные работы провели за счет резервного фонда президента РФ, сообащет пресс-служба регионального правительства.

Всего было выделено 11,1 млн рублей. В больнице капитально отремонтировали первый и подвальный этажи, в результате в учреждении появился современный приемно-диагностический комплекс, в котором есть полноценная диспетчерская, смотровая, процедурный кабинет, рентген-кабинет, проводятся электрокардиография, УЗ-диагностика.

- К приемному покою пристроен удобный крытый заезд для проезда санитарного автотранспорта. Благодаря проведенным работам у сотрудников скорой медицинской помощи появились свои кабинеты, которых раньше не было, - отметили в правительственной пресс-службе.

Также 800 тысяч рублей потратили на ремонт автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.