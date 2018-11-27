Четверть ФАПов в Калининградской области не обеспечена кадрами
Четверть всех фельдшерско-акушерских пунктов в Калининградской области не обеспечена медицинскими кадрами. Об этом на заседании регионального правительства рассказал министр здравоохранения Александр Кравченко.
- У нас реально четверть ФАПов физически не обеспечена постоянно работающими сотрудниками, это почти 50 человек, - сказал министр.
Спикер Облдумы Марина Оргеева отметила, что для многих жителей региона, ФАП – этот единственная возможность получить медпомощь.
- Может быть, еще какие-нибудь меры поддержки предусмотреть, чтобы решить вопрос, - сказала она. – У меня был прием, люди звонят и говорят – на ФАПе нет человека. Элементарный укол некому поставить, это первичное звено.
Губернатор Антон Алиханов призвал коллег изучить опыт других регионов по первичному звену.