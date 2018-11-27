В Калининградской области увеличили пособия на приемных детей

27 Нояб. 19:08 2018-11-27T19:08:49+03:00

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В Калининградской области будет увеличено пособие на приемных детей.Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании регионального правительства во вторник, 27 ноября.

Пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой, воспитывающегося в приемной, патронатной семье с 1 января 2019 года будет увеличено на полторы тысячи рублей, рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер.

- Размер минимального пособия (на ребенка до 12 лет, получающего пенсию) вырастет с 5 500 рублей до 7 тыс. рублей, а максимального (на ребенка от 12 до 18 лет не получающего пенсию) – с 8 рублей до 9,5 тысячи рублей, - сказала глава министерства, добавив, что получателями пособий являются 2 285 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.