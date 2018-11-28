Калининградский спортсмен выиграл бронзу всероссийских соревнований по адаптивному плаванию
Ежегодный турнир провели в Башкирии
.Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:
Всероссийский турнир среди пловцов с различными нарушениями здоровья провели в Башкирии: выступило 18 команд, в том числе спортсмены из Калининградской области.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши спортсмены завоевали одну медаль.
Отличился Павел Тарарук, финишировав третьим в плавании брассом на 100 м среди соперников с поражением опорно-двигательного аппарата.
А вот среди глухих показал себя Артем Письменный, на дистанции 50 метров вольным стилем установив личный рекорд и выполнив норматив третьеразрядника за 36,43 секунды.