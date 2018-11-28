Калининградский спортсмен выиграл бронзу всероссийских соревнований по адаптивному плаванию

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-28T09:59:19+03:00

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Всероссийский турнир среди пловцов с различными нарушениями здоровья провели в Башкирии: выступило 18 команд, в том числе спортсмены из Калининградской области.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши спортсмены завоевали одну медаль.

Отличился Павел Тарарук, финишировав третьим в плавании брассом на 100 м среди соперников с поражением опорно-двигательного аппарата.

А вот среди глухих показал себя Артем Письменный, на дистанции 50 метров вольным стилем установив личный рекорд и выполнив норматив третьеразрядника за 36,43 секунды.